Horóscopo del 28 septiembre: Estás en tu mejor momento, ¡Aprovéchalo!

ARIES: Sigues siendo el signo consentido de Dios a través del planeta Neptuno. Te están protegiendo y brindando un escudo protector espiritual para que nada ni nadie pueda hacerte daño. Es el momento de agradecer al Universo, por todas las excelentes energías recibidas durante todo este último año de vida. Han pasado cosas muy fuertes, pero siempre has salido con la gloria y la bendición del señor todo poderoso.

TAURO: Estás viviendo momentos llenos de alegría y bienestar. La maravillosa Luna, te está bendiciendo con un poderoso trígono positivo. Te sientes en óptimas condiciones y es el momento ideal para seguir avanzando con las estrategias ya señaladas para alcanzar tus metas. Todo está saliendo de manera perfecta y se va a mantener por mucho tiempo más. Estás bañado de buenas energías y nada te puede quitar la gloria.

GÉMINIS: Deberías mantenerte bastante alerta. Tienes una cuadratura con Venus, el planeta del amor. No es positivo en estos momentos estar discutiendo con la pareja. Es muy lamentable que tengas una relación tóxica, deberías cerrar ciclos y no permitir que se siga degradando la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante.

CÁNCER: La poderosa Luna no está de tu lado hoy, pero la vida sigue y es momento de sobreponerte. Tus emociones pueden estar perdiendo estabilidad, por eso es fundamental que no te dejes arrastrar por ese estado anímico. Hay días buenos y días difíciles, éste sin duda, es uno de los más retadores. Deseamos que pase pronto. No te quedes atrapado en la energía densa de esta cuadratura, libérate de ese peso para poder avanzar sin obstáculos innecesarios.

LEO: Debes recurrir a tu mejor herramienta para superar los obstáculos. La comunicación y el Universo te extienden su ayuda a través de Mercurio, que te favorece con un sextil positivo. Esta energía te invita a expresarte con claridad, empatía y sabiduría para alcanzar acuerdos y resolver situaciones pendientes. Recuerda que los conflictos existen para ser sanados, no para ser ignorados. No permitas que se acumulen.

VIRGO: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida, te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta, Así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo, quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados positivos.

LIBRA: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria, te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

ESCORPIO: Hoy tienes un poderoso sextil positivo con Venus. El planeta del amor seguramente te bendice y te permite vivir momentos especiales en el amor. Podrás compartir con tu pareja al máximo en una noche especial donde se desborden los placeres de la vida. Deberías aprovechar y organizar algo especial para disfrutar esta energía positiva de Venus. El amor, está presente en tu vida y espero lo valores.

SAGITARIO: Seguramente puedas tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Quizás, más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Deberías calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Pero, ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor, evitar el conflicto.

CAPRICORNIO: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o sea víctima de una estafa. Estas bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarlo. No es el momento de hacer ninguna inversión. Deberá esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

ACUARIO: Hay que ajustar y rectificar. La situación, no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando, no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí, existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. Seguramente, te encuentras muy afectado, al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada.

PISCIS: Te felicitamos por estar hoy con gran alegría y buen ánimo. El planeta Júpiter, te bendice y te da sus mejores energías con un trígono positivo. Estas bien emocionalmente y con un excelente estado de optimismo. Es cuestión de tiempo en que vuelvas a tener un éxito sostenido con fuerza que permanezca durante toda tu vida. Si deseas llegar a la cima, deberás mantener el enfoque y así lograr permanecer en la gloria.

