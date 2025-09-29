Horóscopo del 29 septiembre: Disfruta de tu pareja, Venus te da su magia

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Es muy importante que cultives el silencio interior y mantengas la calma en tu relación con el entorno. Mercurio transita por tu signo opuesto y esta influencia puede generar tensiones o malentendidos en el ámbito de la comunicación. Observa con atención cómo te estás relacionando con los demás y busca expresarte con mayor sutileza y empatía. Al suavizar tu forma de comunicarte, abrirás caminos para mejorar tu vida.

TAURO: Hoy el amor te sonríe con un trígono positivo de Venus. El planeta del amor, se hace presente y te abre las puertas de la pasión y el disfrute en pareja. Debes concentrarte y buscar alguna actividad donde puedas compartir con ese ser, tan especial en tu vida, que te acompaña todos los días. Estamos creados para ser felices y compartir nuestra alegría. La gloria no sirve de nada, si solo es tu triunfo. Los instantes tienen que ser compartidos.

GÉMINIS: En los últimos días, has sentido una energía que te permite avanzar en gran velocidad. Se termina un ciclo más de tu vida con mucha fuerza y con excelente optimismo. Dios, es grande y te ayuda a través de un trígono con Mercurio, que te bendice para que todos tus planes entren en acción y puedas seguir haciendo tus estrategias para alcanzar tu meta. Siempre, es bueno caminar por el sendero adecuado.

CÁNCER: Tu alma clama por quietud y calma, para poder reorganizar aquellos elementos perturbadores que te están alejando de tu camino de luz. Es tiempo de regalarte un espacio de profundo silencio interior. Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Mercurio y estas energías pueden generar confusión o desvíos. Por eso, es fundamental que te conectes con tu centro y busques avanzar con vibraciones elevadas.

LEO: Un poderoso sextil con el planeta Urano, te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

VIRGO: Lamentablemente está activa una oposición con Saturno. Tu vida corre peligro y tienes que buscar la manera de evitar algún accidente doméstico. Presta atención para que no tengas alguna caída, torcedura, fractura, golpe. Tienes que suspender cualquier actividad que ponga en peligro tu integridad física. Es importante, cuidar el cuerpo, mantenerse estable, seguro y feliz. El riesgo está presente y debes estar alerta.

LIBRA: En estos momentos, tienes una oposición con el Neptuno. Las circunstancias pudieran complicarse de manera significativa. Tienes que cuidarte de engaños y de situaciones difíciles para evitar males mayores. Durante este mes no firmes ningún documento ni inicies ninguna sociedad. Cuidado con tu entorno y cuida tus propiedades. Pudieras ser víctima de una estafa. Es mejor estar alerta y cuidar todo lo que tengas de valor.

ESCORPIO: Es un día colmado de alegría y gozo espiritual. Estás bajo la influencia positiva de un sextil con la mágica Luna, lo que eleva tu vibración y despierta en ti una poderosa fuerza interior. Esta energía está disponible para impulsarte en tus actividades diarias y ayudarte a avanzar con claridad. Es fundamental que tomes conciencia de esta ola de buena esencia, para no dispersarla en distracciones o celebraciones sin propósito.

SAGITARIO: Dios se hace presente en tu vida y ahora todo fluye con una protección impresionante. Con estas energías positivas, los resultados están garantizados. Tienes un trígono positivo con Neptuno y estás en un proceso que generar grandes éxitos en tu vida. Una vez más, sientes que el Universo te bendice para que puedas avanzar con fuerza. Ahora, debes enfocarte en tu meta y definir bien lo que deseas hacer con este apoyo.

CAPRICORNIO: Es momento de observar con mayor atención y caminar con paso firme. Busca la estabilidad y la tranquilidad en todo lo que hagas. Actualmente estás bajo la influencia de una oposición negativa con Júpiter, lo que puede generar exceso de confianza, decisiones impulsivas o malentendidos. Esta configuración planetaria te advierte: no es tiempo para especulaciones ni para juegos de azar.

ACUARIO: Los cambios y las transformaciones se siguen planteando, haciendo ajustes, pero demasiado lentos. El Universo, quiere que se haga más rápido, porque ya no hay tiempo y debes aprovechar estos momentos y la ayuda de Dios, para que puedan hacerse esos cambios de manera más fácil, tranquila y con mejores energías positivas. Estás bajo un trígono positivo con Urano, que te está ayudando. Entiéndelo, procesarlo y facilita el cambio en tu vida.

PISCIS: La Luna te bendice con un sextil positivo, una energía sumamente favorable en este momento. Dios está de tu lado y te envía el apoyo necesario para equilibrar tus emociones y fortalecer tu constancia. Es tiempo de avanzar con determinación, sin detenerte. No puedes frenar tu evolución, ya has recorrido un largo tramo en tu camino de luz y ahora solo queda seguir, cueste lo que cueste.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

