Horóscopo del 4 de noviembre: Hoy es un día muy emotivo

ARIES: El planeta Mercurio te está ayudando a realizar acciones de manera acelerada. Se abren todos los caminos y solo depende de ti avanzar rápidamente. Se están manifestando excelentes oportunidades para crecer y mejorar. Hay que estar muy alegre y agradecido con Dios, por permitir buenos comienzos en los sederos de la prosperidad y la abundancia. Espero que disfrutes los buenos tiempos con mesura y buena administración.

TAURO: La Luna en el día de hoy te bendice y te da las gracias por todo lo que está haciendo de manera positiva. También estás mejor a nivel anímico, la alegría se desborda por los resultados y los éxitos que has obtenido recientemente. Estos resultados te permiten tener más sosiego en tu corazón y paz en tu alma, para que sigas adelante, venciendo los obstáculos. Es el momento de agradecer a Dios por permitir la victoria.

GÉMINIS: Hoy es un día muy emotivo. Posiblemente te equilibres a nivel espiritual. Se desarrolla el amor propio con un trígono positivo con Venus. Es muy importante para ti disfrutar de estas energías tan intensas para que puedas amarte a ti mismo, valorarte y ser feliz. Debes quererte a ti por encima de todas las otras personas de tu entorno. Una vez, ya centrado en ti, podrás ayudar a los demás.

CÁNCER: Es posible que te sientas impulsado a perdonar a aquellos seres queridos que te hirieron en el pasado. Tienes una cuadratura con Quirón que te invita a una profunda reflexión interna. Este es también el momento de perdonarte a ti mismo y reconocer tu parte de responsabilidad para poder avanzar. No evites este compromiso, pues como se dice, Dios no juega al azar jamás.

LEO: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Debes estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

VIRGO: Hoy te encuentras en problemas con una cuadratura de Mercurio. Es muy posible que te hayas visto envuelto en circunstancias llenas de chismes y malos entendidos con algunos familiares o en el lugar de trabajo. Hay que tener paciencia y tolerancia. No darle más espacio para que sigan hablando mal de ti sin ningún motivo y dejar las cosas claras para proteger tu honor. No permitas jamás que te difamen.

LIBRA: Se activa la intuición en tu vida. Existe un trígono positivo con Plutón. Seguramente tienes contacto con otras dimensiones. Se activa todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, mejora muchísimo tu intuición y eso te permite elevar tu espíritu a otro nivel superior. Te felicito por tener este gran crecimiento personal que hace que tu vida cambie para siempre.

ESCORPIO: Es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

SAGITARIO: Tienes que cuidar un poco más la salud. Recuerda que todavía estás bajo la influencia negativa de Saturno a través de una cuadratura que debilita tu salud en todos los sentidos. Tienes que estar siempre atento de evitar trastornos en tu vigor y algunos accidentes que puedas tener. Hay que buscar la manera de resguardar el cuerpo físico. Extrema las medidas de seguridad para mantener el equilibrio corporal.

CAPRICORNIO: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

ACUARIO: Tienes activa una oposición negativa con Venus. Hay que trabajar mejor en tus emociones y definir lo que sientes por ese ser especial que está a tu alrededor. Hay que reflexionar y pensar si esa es la persona adecuada para hacer una vida juntos o simplemente es una pareja más que pasará por tu vida sin importancia. Estás en una situación que te paraliza y te quita tiempo valioso, distrayéndote y apartándote de tu camino.

PISCIS: En estos momentos tienes un trígono positivo con el Sol que hace que las circunstancias empiecen a mejorar muchísimo para ti. Ahora el viento sopla a tu favor. El Sol te bendice y te da la bienvenida a un nuevo comienzo. Actualmente puedes avanzar de manera más fácil. El astro rey alumbra tu sendero. El futuro te pertenece y si sigues así a este ritmo podrás tener grandes beneficios para tu vida y tu gran evolución.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin