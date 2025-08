Horóscopo del 5 de agosto: Estás enfocando para lograr tus metas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: ¡Por fin! Tenemos un trígono positivo con el Sol, que ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida y, sobre todo, a tener un poco de espacio positivo para ti a nivel mental, psicológico y emocional, permitiéndote tener un mejor equilibrio. Es muy bueno sacar provecho a esta posición planetaria y bendecir la ayuda de Sol en estos momentos.

TAURO: En estos momentos el Universo te permite elegir tu futuro y eso lo hace a través de un sextil positivo con el Nodo Norte. Esta energía cósmica te obliga a tomar una decisión en la vida y te pide una definición del camino que debes transitar. Es muy importante tomar conciencia del poder elegir la vía que más te convenga, desde la sabiduría espiritual y la vibración interna de tu ser. Muy pocas personas pueden elegir su camino.

GÉMINIS: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

CÁNCER: En estos instantes tienes la mente muy clara y precisa en lo que quieres en la vida. Estás enfocando para lograr tus metas. Debes pensar en las estrategias para conseguir esas metas. Existe activo un trígono positivo con el Nodo Norte, que te indica el camino preciso que debes caminar. Ya queda de tu parte si lo transitas o te quedas estático donde estás, en una supuesta zona de confort. El libre albedrío es tuyo.

LEO: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. Las dos luminarias más poderosas del firmamento te acompañan y te impulsan a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilidad interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

VIRGO: Hoy te encuentras entregado al amor con un sextil positivo del planeta Venus. Es el momento de disfrutar al máximo de las mieles de la vida y permitirte nuevas experiencias para el disfrute de tu alma. Son momentos irrepetibles que buscan una mejor práctica, llena de alegría. Siempre con responsabilidad plena, frente a los procesos que se salen de la actividad cotidiana. Que el arcángel Chamuel te proteja.

LIBRA: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás te ha dejado y sigue a tu lado. También tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima, porque él está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día serás más fuerte y mejor.

ESCORPIO: Hay que estar muy alerta. En estos momentos tienes unas posiciones planetarias que no te favorecen en nada. Estás bajo las influencias de una cuadratura con Mercurio retrógrado, te aconsejo que guardes silencio por el día de hoy y tengas mucha cautela con lo que dices en los próximos días. No discutas con nadie y menos con familiares cercanos. Podrías tener complicaciones muy negativas en tu vida.

SAGITARIO: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

CAPRICORNIO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de que lo que quieres en la vida, para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular volver a iniciar todo.

ACUARIO: En este momento se activa un sextil armonioso con Neptuno, facilitando una conexión sutil y directa con lo divino. Es una oportunidad ideal para restablecer tu canal interior de comunicación con Dios, entrégate una conversación nutrida de fe y espiritualidad. Tomarte unos minutos para orar puede abrir un espacio íntimo y profundo de renovación espiritual. Este día está lleno de luz, esperanza y posibilidades. Confía en el proceso, avanza con determinación y sin temor al porvenir.

PISCIS: Excelente día con un sextil positivo con la Luna. Esta energía te conecta con tu pasado y tus familiares ancestrales. Es importante honrar sus vidas y recordarlos con mucho amor. Gracias a sus sacrificios, estás aquí, ahora, en el presente. Es vital saber de dónde bienes, cuáles son tus raíces y así entender quién eres para seguir adelante en tu vida. Sería muy positivo si tomas unos minutos para realizar una oración por ellos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin