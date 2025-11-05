Horóscopo del 5 de noviembre: Estás viviendo momentos de gloria

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Mucho cuidado con el amor y las relaciones amorosas. En estos momentos, tienes una oposición negativa con el planeta Venus, el encargado de amor en nuestras vidas. Es muy importante evitar discusiones y situaciones violentas. No es el momento para estar reclamando alguna situación o buscar el conflicto. Hay que dejar pasar algunas cosas para luego en el futuro retomarlas y solucionar todo con tu pareja.

TAURO: Ahora te encuentras bajo las influencias positivas de la Luna y se te permite conectar con el crecimiento interno a nivel espiritual. Sería muy interesante leer algún libro importante de desarrollo personal. Podrías hacer una pequeña oración y conectarte con el mundo de lo divino y espiritual. A través de la música se puede lograr una elevación irracional efectiva que permita un grado de estasis.

GÉMINIS: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: Tienes activado un sextil positivo con la Luna. Ahora se puede solventar cualquier situación y problema emocional que tengas en estos momentos. La Luna te da confianza para seguir con tus actividades y así avanzar con fuerza de voluntad. Debes cambiar algunos elementos tóxicos en tu vida y transformar algunos hábitos. Cada vez que elevas tu consciencia verás errores para evolucionar.

LEO: Hoy no estás muy de ánimos. Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo, para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional.

VIRGO: La Luna te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Ahora entras en un proceso de grandes beneficios emocionales que te llevarán a realizar excelentes acciones y resultados.

LIBRA: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

ESCORPIO: Se inicia con una oposición negativa con la Luna. Estás un poco melancólico y básicamente muy triste. No deberías estar así. Has avanzado mucho durante este año y todavía te quedan los momentos más importantes. Deberías cerrar con broche de oro. Presta más atención y concéntrate en el logro y muévete adelante como siempre, derrumbando los obstáculos para lograr tus metas.

SAGITARIO: Tienes que resolver los temas que están pendientes por allí y quedaron rezagados. Estás teniendo un tránsito del planeta Marte por tu signo astrológico y esa energía te ayuda a desarrollarte para avanzar. Es el momento para poner todo al día y evitar que se sigas postergando algunas diligencias personales. Aprovechar la energía de Marte para continuar con más fuerza y lograr tus metas. Es ahora o nunca.

CAPRICORNIO: Con energía positiva a través de un trígono espectacularmente bueno con la Luna. Dios te bendice y te sigue apoyando para que continúen en la vida creciendo y desarrollándose de manera más sólida con pasos firmes en el sendero de la luz. Se están abriendo las oportunidades y debes aprovecharlas para mejorar tu vida actual. Estás viviendo momentos de gloria y debes agradecer al cielo.

ACUARIO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

PISCIS: Se presenta un sextil positivo con la Luna. El Universo te abre las puertas. Préstale más atención a lo que sientes y busca dentro de ti más armonía para volver a tu camino de gloria. Es importante que despiertes y te actives de manera positiva para mejorar tu vida con un nuevo plan de trabajo interno y convertirte en un mejor ser humano, repleto de bondades.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin