Horóscopo del 7 de noviembre: Te sientes más alegre, tranquilo y relajado

ARIES: Es un momento propicio para experimentar una comunión espiritual profunda, donde el alma se expande y el corazón se llena de amor divino. Disfrutas de una conjunción con Neptuno, que te ofrece una oportunidad extraordinaria para elevar tu conciencia y abrir un canal sagrado hacia otras dimensiones. Bajo esta energía celestial, puedes conectar directamente con Dios y también con seres de luz como Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines.

TAURO: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto se manifiesta a través de una fuerte oposición con Lilith, que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo, para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu alma y de tu espíritu.

GÉMINIS: Marte se encuentra en oposición y su energía durante la semana puede dispersar tu dirección y agitar tus aguas internas. Esta influencia desafiante puede generar bloqueos o decisiones impulsivas, pero también te invita a detenerte, respirar y observar con claridad aquello que no está alineado con tu bienestar. No todo movimiento es avance, hay momentos en que la pausa revela más que el impulso.

CÁNCER: El Universo te coloca una dura prueba y te envía un trígono positivo con Lilith. Esta poderosa energía te lleva a reflexionar fuertemente sobre tu conducta y tu estilo de vida. Tienes que tomar una mejor decisión en la vida. Hay que descubrir qué es lo que puedes rectificar para hacer ajustes y generar un cambio importante con mejores resultados. Seguramente en poco tiempo serás otra persona, más equilibrada y feliz.

LEO: Hoy es un día difícil, con una cuadratura negativa con Lilith. Definitivamente es complicado estar resolviendo tus propios errores. Es natural ver el reflejo en los demás. Sin embargo, cuando nos vemos a nosotros mismo se nos dificulta la percepción y no queremos afrontar los procesos internos, abriendo paso a la evasión de nuestras realidades. Es muy difícil avanzar con la vista solo en lo externo.

VIRGO: Se mantiene la energía y la vigilia gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios todo poderoso.

LIBRA: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.

ESCORPIO: Existe una cuadratura con Plutón que te inquieta y quieres cambiar muchísimas cosas al mismo tiempo y no puede hacerlo así de manera simultánea. Debes ir poco a poco por etapas y así transformar toda tu vida. Puedes empezar con tu cuerpo físico y tratar de tener mejores hábitos de vida, encontrar el equilibrio a nivel de salud, recuerda, es más fácil nivelar la mente o el espíritu. Inicia con lo más elemental, que es lo denso.

SAGITARIO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

CAPRICORNIO: El Sol te brinda una oportunidad excelente para conectarte con sus energías positivas a través de un sextil. En este momento, el Sol te ayuda a regenerar tu cuerpo físico. Tienes que avanzar en todo lo relacionado con la salud. Ahora es muy importante prestarle más atención a la preservación de tu esencia y hay que cuidar tus órganos vitales para que te mantengas sano con fuerza y vitalidad para avanzar en la vida.

ACUARIO: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza hoy con alegría, por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

PISCIS: Te sientes más alegre, tranquilo y relajado. También tienes un tránsito por tu signo positivo con el Nodo Norte. Todo te ayuda a visualizar mejor tus metas y a organizarte correctamente para el futuro. Al parecer, todo está bajo control y tu vida inicia un proceso importante de prosperidad infinita. Queda de tu parte darle fluidez a esta energía para que puedas consolidarte.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin