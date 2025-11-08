Horóscopo del 8 de noviembre: Es mejor frenar ahora y rectificar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Te encuentras bajo una cuadratura negativa con la Luna. Esta energía hace que tengas una recaída a nivel emocional y las cosas no están saliendo bien. Te sientes inseguro en las circunstancias que estás viviendo y tienes dudas de lo que haces. Debes buscar la manera de sentirte más firme con respecto a lo que estás ejecutando. Sabemos que es difícil, pero hay que actuar con fuerza para tener excelentes resultados.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte, te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: El amor propio se hace presente en tu vida. Un trígono positivo con Venus garantiza una reflexión en ti, para que logres amarte a ti mismo de manera imperante. Debes enfocarte en mejorar tu salud a través del amor. Podrás vencer todas las dificultades, es una cuestión de amor a ti mismo y protección total de tu cuerpo físico. Es importante que te enfoques de manera efectiva para tener mejores resultados.

CÁNCER: Hoy la Luna está transitando por tu signo astrológico y te trae paz, tranquilidad, serenidad y armonía a tu vida. Esta energía positiva te permite recargarte a nivel espiritual. Debes enfocarte para que sigas elevando tu vibración. Disfruta al máximo de este proceso digno de recordarlo en el futuro. Llega el momento del equilibrio para el buen disfrute y deleite de tu alma. Dios te bendice de manera infinita.

LEO: La cuadratura con el Sol debilita tu vitalidad física como si la luz se filtrara entre sombras internas que aún buscan resolución. A nivel emocional, emergen turbulencias que exigen atención, compasión y sanación. Este tránsito no es castigo, sino un llamado a detenerte, respirar y reconectar con tu centro sagrado. Habla con Dios desde la verdad desnuda de tu alma. Entrégale tus cargas, dudas, heridas. Él escucha en el silencio tus lágrimas y suspiros. Pide por tu salud física con humildad y fe.

VIRGO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

LIBRA: Tu percepción está activa y se mantendrá así por mucho tiempo. Es importante usar esta herramienta para llegar a resolver situaciones que recientemente estaban estancadas. Ahora mismo tienes un trígono con Plutón. Esta energía te ayuda a recibir asistencia de los espíritus de otras dimensiones que por lo general son nuestros ancestros más queridos. Deberías conversar con ellos y darles las gracias.

ESCORPIO: Lilith hacen una conjunción dentro de tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: Se mantiene la energía y la vigilia gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios todo poderoso.

ACUARIO: Hoy, el amor te sonríe con un trígono positivo de Venus. El planeta del amor se hace presente y te abre las puertas de la pasión y el disfrute en pareja. Debes concentrarte y buscar alguna actividad donde puedas compartir con ese ser tan especial en tu vida que te acompaña todos los días. Estamos creados para ser felices y compartir nuestra alegría. La gloria no sirve de nada si solo es tu triunfo. Los instantes tienen que ser compartidos.

PISCIS: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin