Horóscopo del 9 de agosto: Todo está saliendo de manera excelente

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La poderosa Luna te hace un sextil positivo para activar tus emociones de manera espectacular. Hoy regresan a ti grandes momentos del pasado para ser revividos en tu memoria y disfrutar lo ya vivido. Contempla la Luna, disfrútala y habla con ella para que siempre te escuche y sea tu cómplice confidente. La conexión jamás se debe perder. Es importante lograr que cada día estés más cerca de su energía.

TAURO: Venus te están haciendo un sextil positivo para que abras tu corazón y recibas al amor de diferentes corrientes. El amor familiar va más allá y es más poderoso que el amor de la pareja y siempre debe prevalecer ante todas las cosas. Es muy hermoso ver el desarrollo del amor de tus padres a través de tu vida. Tener el apoyo emocional de ellos, es una bendición muy grande que debes agradecer.

GÉMINIS: Hoy se activa un sextil positivo con Mercurio retrÓgrado, la fuerza transformadora de la comunicación está a tu favor para rectificar. Este aspecto favorece los intercambios y te brinda la oportunidad de expresar tus ideas con mayor impacto. Aprovecha esta energía para dialogar con tu entorno, y mejorar tu estilo de vida. Comunicarte desde tu centro con autenticidad con el corazón en la mano y apertura.

CÁNCER: Júpiter transita por tu signo, irradiando protección divina y abriendo los caminos hacia la prosperidad y la abundancia. Este es un tiempo sagrado: no dejes que su energía se disipe. Camina con firmeza, sin perder el rumbo ni apagar el ritmo de tu evolución. Al conectar con esta frecuencia, el flujo energético se armoniza, facilitando tus logros y acercándote con mayor facilidad a tus metas. La clave está en el agradecimiento.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Esta semana se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas. Son las energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad.

LIBRA: La Luna está haciendo un trígono positivo a tu signo astrológico. Vives un buen momento lleno de elementos positivos donde se manifiesta Dios. Sientes su presencia en todos lados y en cada paso que das, porque todo te está saliendo bien. Debes aprovechar y seguir haciendo lo planificado previamente por tu mente creadora que está llena de sabiduría y guiará hasta llegar a la meta.

ESCORPIO: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar quién eres. Tu siempre tienes la elección.

SAGITARIO: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio retrógrado. Esta energía te puede ayudar mucho a mover todo lo que está estancado en tu vida. Debes avanzar con fuerza y aprovechar este impulso interior. Dios permita que puedas lograr beneficios de manera acelerada a nivel evolutivo. Después de esperar tanto, ahora, todo se acelera. En los próximos días, verás lo rápido que puedes lograr tus metas. Se abren los caminos.

CAPRICORNIO: Lilith te hace un sextil positivo brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Hoy puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen de ti mismo.

ACUARIO: Todo está saliendo de manera excelente. El planeta Urano te está ayudando de manera positiva a través de un trígono positivo espectacular. Siempre es bueno cambiar y ajustar todo a tu alrededor con fuerza y mucho amor, para que tengas una vida llena de gloria. Los valores y la ética te acompañan con grandes herramientas, para ejecutar cualquier proceso. Una vez más, saldrás victorioso y tu gran familia lo agradecerá.

PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Digamos en estos instantes, estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo, está muy afectado y tu poca vitalidad, te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura y tranquila con el apoyo de Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin