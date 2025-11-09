Horóscopo del 9 de noviembre: Es momento de cultivar flexibilidad

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

TAURO: Los cambios siguen su curso y el Nodo Norte te invita a abrir espacio para que las transformaciones más significativas tomen forma. La vida está en movimiento constante y si ofreces resistencia, el proceso puede volverse más complejo. Es momento de cultivar flexibilidad y aprender a fluir con los designios del Universo. La asistencia divina está presente, pero eres tú quien debe permitir el reajuste interno, soltando lo que ya no vibra contigo.

GÉMINIS: Aprovecha un poderoso trígono con Plutón que te lleva a realizar grandes cambios en tu vida y debes resolver con gran flexibilidad para que las trasformaciones no te arrastren y te dejen lejos de tu camino. Es el momento de reaccionar y evitar que sea una catástrofe que marque toda tu vida. Toma el control de tu vida con inteligencia y decide con sabiduría. Veremos si en verdad has crecido.

CÁNCER: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas del Sol que te está haciendo un trígono positivo espectacular y te va a brindar la oportunidad de que se lleve toda la energía negativa que existe en tu vida y así poder estar más liviano desde el punto de vista esencial y espiritual, para mejorar siempre a nivel emotivo. Se genera un equilibrio excelente.

LEO: Estás lleno de alegría y satisfacción, y te felicitamos sinceramente por los logros alcanzados. Gracias a tus acciones precisas y decididas, los resultados han sido extraordinarios. Marte te favorece con un trígono positivo, fusionando su energía con la tuya para impulsarte aún más. Es fundamental que sigas adelante con determinación, sin bajar la guardia. Mantén tu enfoque firme en tus metas.

VIRGO: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto, para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura con el apoyo de Dios.

LIBRA: Semana importante muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesita pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte, reajustar tus pasos y expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser. La energía está a tu favor. Elige el rumbo que deseas transitar y hazlo con fuerza, seguridad y confianza en tu evolución.

SAGITARIO: Tienes que tener mucho cuidado con la salud. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Debes evitar cualquier tipo de accidente, caída o golpe. Hay que estar alerta y tienes que prestar más atención. Resguarda en todo momento la salud física para evitar males mayores en tu vida con consecuencias inimaginables. Mantente despierto y activo de manera consciente y así evitar todo lo que pueda pasar.

CAPRICORNIO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

ACUARIO: Un poderoso sextil con Quirón se presenta en tu vida para que reflexiones profundamente sobre tus emociones. Aprovecha esta influencia para corregir aquello que necesites y mejorar tu existencia. Este es el momento ideal para seguir adelante con determinación y avanzar con fuerza. Usa tus errores como una guía para convertirte en una mejor persona cada día, porque Quirón siempre te ayuda a sanar el pasado e identificar las grandes lecciones que te ha dejado.

PISCIS: En estos instantes te empiezas a recuperar emocionalmente, gracias a la energía positiva de un trígono con la Luna. Ahora se te permite establecer una pausa y volver otra vez a tomar el nivel óptimo emocional que tenías antes. Hay que darle gracias a Dios por esta transformación que eleva tu espíritu y te estabiliza de manera inmediata. Estás caminando por el sendero correcto y debes seguir dando pasos firmes.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin