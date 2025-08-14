Suscríbete a nuestros canales

La salud del corazón es crucial, ya que este órgano bombea sangre a todo el cuerpo, suministrando oxigeno y nutrientes esenciales, refiere la Inteligencia Artificial.

Este es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano porque mantiene la sangre en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional. La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular indica que este órgano late unas 115.000 veces al día, con un índice promedio de 80 veces por minuto, es decir, aproximadamente 42 millones de veces al año.

Para que esto se mantenga es clave prevenir la enfermedad cardiovascular, y para ello es esencial mantener los factores de riesgo a raya.

¿Cómo cuidar la salud del corazón?

La Fundación Española del Corazón comparte que la alimentación es uno de los pilares para proteger la salud cardiovascular. El consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales son favorables para el corazón.

También se recomienda realizar alguna actividad física con regularidad, evitar los azúcares y grasas trans, además de controlar el peso y vigilar la salud emocional.

Cuando la persona no se cuida y mantiene un estilo de vida poco saludable, podrían presentarse problemas de salud que incluso que causarían la muerte.

¡Alerta!

Cuando las cosas no andan bien con este órgano, es posible que sudes al hacer ejercicio ligero, sientas náuseas con dolor en el pecho y despiertes cansado, y no debes pasarlo por alto.

El Dr. Ameet Bakhai, cardiólogo consultor del Hospital Spire Bushey, reveló los síntomas que podrían sugerir que su corazón no está en condiciones óptimas.

Entre otros síntomas destacó la pesadez en el brazo durante el esfuerzo, dificultad para respirar al subir escaleras y latidos cardíacos adicionales o perdidos frecuentes. Además, dificultad para agacharse y levantarse, mareos al levantarse rápidamente y piernas hinchadas.

“A menudo ignoramos la salud de nuestro corazón y sus señales hasta que es demasiado tarde”, comparte la web MSN.

En tal sentido, el experto destacó la importancia de reconocer los síntomas, “Señales de alarma como opresión en el pecho, dolores en los brazos o la mandíbula, mareos al ponerse de pie, falta de aire al agacharse deberían actuar como una llamada de atención de que su corazón está pidiendo ayuda".

