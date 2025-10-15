¿Agua normal o con gas? La Universidad de Chicago revela cuál es mejor para tu digestión

Suscríbete a nuestros canales

El agua normal y el agua gasificada comparten el mismo origen: ambas son agua, pero la diferencia principal radica en la presencia de dióxido de carbono (CO₂) disuelto en la segunda, lo que produce las burbujas características.

Esta carbonatación puede ocurrir de forma natural o añadirse artificialmente. En cuanto al sabor, el agua gasificada tiene un toque ácido y efervescente que muchos encuentran refrescante, mientras que el agua normal es más suave y neutra.

Desde el punto de vista nutricional, ambas hidratan por igual, aunque el agua con gas puede causar sensación de saciedad o malestar en personas sensibles. La preferencia entre una y otra depende del gusto personal y del contexto: algunas personas eligen el agua gasificada por su sensación chispeante o para acompañar comidas, mientras que otras prefieren la natural por su ligereza y por ser más adecuada para el consumo diario o la actividad física.

Foto: Freepik

Beneficios del agua carbonatada

El agua con gas o “sparkling water” ofrece varios beneficios para la salud, según la Universidad de Chicago Medicine, que la hacen una opción interesante frente al agua “normal”, sobre todo para la digestión.

Primero, el agua carbonatada puede ayudar a la digestión y al estreñimiento. Estudios indican que la carbonatación podría estimular los nervios responsables del proceso digestivo, favoreciendo una función más eficiente del sistema digestivo.

Esto contribuye a aliviar molestias intestinales y mejorar el tránsito intestinal. En otras palabras, la efervescencia puede activar señales que “despiertan” el aparato digestivo.

Además, este tipo de agua puede proporcionar una sensación de saciedad (o plenitud) más fuerte que el agua sin gas. Esa saciedad extra puede ayudar a reducir el apetito y disminuir la ingesta calórica a lo largo del día.

También es una alternativa inteligente a los refrescos azucarados. Al imitar la sensación burbujeante sin los azúcares, las calorías ni los aditivos artificiales, el agua carbonatada es una mejor elección para quienes desean hidratarse sin añadidos nocivos.

A pesar de ciertos mitos, el agua con gas no debilita los huesos. Solo los refrescos oscuros con ácido fosfórico han sido asociados con pérdida de densidad ósea. De hecho, algunas aguas minerales carbonatadas con calcio y magnesio pueden incluso fortalecer los huesos.

Por supuesto, hay que tener cautela, ya que consumir demasiado puede causar gases y distensión, y en personas con reflujo gastroesofágico puede empeorar los síntomas.

No obstante, para muchas personas, el agua carbonatada, siempre que sea sin azúcares ni aditivos, representa una opción saludable y funcional, especialmente para favorecer la digestión frente al agua simplemente “normal”.

