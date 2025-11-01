¡Alerta antes de dormir! Pon en práctica este truco milagroso en casa y combate el estrés: remedio efectivo contra los dolores de cabeza

Suscríbete a nuestros canales

Si el estrés y los dolores de cabeza te impiden dormir, es necesario actuar cuanto antes. ¿La razón? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) dormir es indispensable para mantener la salud física, mental y cognitiva, ya que durante el sueño el cuerpo y el cerebro se restauran, procesan información, consolidan recuerdos y combaten infecciones.

Es decir, no dormir suficiente aumenta el riesgo de problemas graves como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, además, afecta negativamente la concentración, el estado de ánimo y el sistema inmunológico, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué el estrés y los dolores de cabeza impiden dormir?

Porque están interconectados. El estrés activa una respuesta de alerta en el cuerpo, liberando hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que aumenta la tensión muscular, provoca cefaleas y dificulta la relajación necesaria para conciliar el sueño y lograr descansar.

En otras palabras, el dolor de cabeza causado por estrés o cefalea tensional “suele presentarse en la parte posterior de la cabeza, es bilateral (afecta ambos lados) y se extiende hacia la zona cervical y los hombros. La sensación es opresiva y de leve a moderada intensidad.”

¿Cómo combatirlo?

Lo más saludable es adoptar hábitos saludables que ayuden a reducir el estrés y con ello la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza: para ello, practica alguna actividad que genere bienestar como un hobby o ejercicio; dormir adecuadamente, respetando un horario fijo de sueño tanto para acostarse como para levantarse; incorporar pausas activas en el trabajo, que permitan relajarse y reducir la tensión acumulada; practicar técnicas de relajación, como yoga o meditación.

También opta por poner en practica este truco que te compartimos de la red social TikTok, el cual consiste en frotar una cucharilla con una crema mentolada en el cuello, con ello alivia incluso dolores de rodillo porque estimula ciertas terminaciones que favorecen la relajación muscular.

