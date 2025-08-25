¡Alerta en peluquerías! La técnica de alisado de cabello que puede dañar tu salud: tus riñones están en peligro

Suscríbete a nuestros canales

En la actualidad el alisado de cabello es tan común como pintarse las uñas, sacarse las cejas o realizarse una depilación de bozo.

Esta técnica que modifica la estructura del cabello para hacerlo más suave y liso, ya sea de forma permanente o semipermanente, es una tendencia adoptada por las mujeres de distintas edades y aunque a primera impresión no tiene nada de malo, el uso de productos químicos y tecnológicos utilizados como base de estos tratamientos prenden las alarmas.

¿Qué consecuencias tiene el alisado de cabello?

Aunque el cabello liso luce increíblemente hermoso, la verdad es que el alisado del cabello puede ser dañino, especialmente cuando se utilizan químicos en exceso. Generalmente estos productos pueden debilitar el pelo y hacerlo más propenso a la rotura y a la caída. Incluso puede dañar la estructura del cabello, causar irritación y afectar la salud del cuero cabelludo.

Además, algunos productos de alisado contienen ingredientes que podrían causar problemas respiratorios, irritación ocular y de la piel; y hasta impactar directamente en la salud.

¡Alerta!

El alisado del cabello se puede realizar de varias maneras, sin embargo, conviene no solo buscar a estilistas profesionales que garanticen un buen trabajo, sino que también trabajen con productos de calidad y que no pongan en riesgo la salud.

Según comparte la web Infobae “en el sector de los cosméticos, los fabricantes no están obligados a enumerar todos los componentes”, y esto puede ser contraproducente, pues muchos de los productos usados para tratamientos capilares pueden contener ingredientes como el ácido glioxílico, que resulta toxico y dañino para la salud en general.

De hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Laboral ha lanzado una alerta a las peluquerías luego que Claire, una joven francesa de 27 años tras someterse a un tratamiento de alisado brasileño presentó un cuadro de insuficiencia renal.

La historia de la francesa narrada para el Journal des Sables, comenzó en agosto de 2024 y tras dos sesiones de mantenimiento empezó a sentir los primeros síntomas “tenía un dolor de estómago muy fuerte y estaba cansada. Pero dado el intenso período de trabajo en mi profesión, lo atribuí al trabajo”, explicó. A la mañana siguiente, se vio afectada por un fuerte dolor dorsal que intentó tratar con paracetamol. Sin embargo, el malestar se agravó esa misma noche. “El dolor vuelve con mil veces más intensidad. Es insoportable”, recordaba.

Resulta que fue descartada una infección urinaria y tras la exploración médica se detectaron daños evidentes en sus riñones y así confirmaron el diagnóstico de insuficiencia renal. Además, durante la exploración, el equipo médico identificó el posible vínculo con el alisado brasileño, pues los neurólogos ya habían sido alertados sobre la toxicidad de ciertos componentes de los productos empleados en los tratamientos estéticos.

En este sentido, el testimonio de esta joven francesa ha alertado sobre los vacíos regulatorios en el sector de la cosmética capilar, situación que dificulta la identificación y prevención de incidentes relacionados.

