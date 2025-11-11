¡Alerta!: Entérate cuáles son los síntomas que se presentan 15 minutos antes de un derrame cerebral

Suscríbete a nuestros canales

El famoso ACV o derrame cerebral ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) este es un síndrome clínico de disfunción cerebral focal debido a una causa vascular, y representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, y una causa principal de discapacidad permanente.

¿Qué es un derrame cerebral?

Según los expertos de la Clínica Mayo es una emergencia médica que se produce cuando el suministro de sangre que va a partes del cerebro se obstruye o reduce, y evita que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes.

Cuando esto ocurre, es fundamental buscar ayuda médica de inmediato para reducir el daño en el cerebro y otras complicaciones.

Partiendo de ello, es clave aprender a identificar los síntomas y conocer quiénes están en riesgo de sufrir un derrame cerebral.

¡Entérate!

Algunos factores aumentan el riesgo de tener un accidente cerebrovascular y estos incluyen según MedlinePlus, presión arterial alta, diabetes, enfermedades del corazón, fumar, edad, raza, e historia clínica. También influye el uso de alcohol y drogas ilegales, el sedentarismo, el colesterol alto, la dieta poco saludable y la obesidad.

En caso de tener uno o más de estos factores y además se presentan síntomas como, entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna; confusión repentina; dificultad para hablar o entender el habla; problemas para ver; dificultad para caminar; mareos; pérdida del equilibrio; y dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida; no dudes en llamar y buscar ayuda médica, puedes estar a minutos de salvar tu vida.

Incluso, 15 minutos antes de que esté a punto de ocurrir el derrame cerebral se pueden presentar estas manifestaciones que si las identificas pueden salvarte la vida: dolor de cabeza repentino e intenso, debilidad o entumecimiento de medio cuerpo, visión borroso o dificultad para hablar, y pérdida del equilibrio.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube