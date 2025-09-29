Alivia el dolor de cabeza en un “tris” con esta infusión natural que contiene propiedades antinflamatorias: así debes consumirla

Suscríbete a nuestros canales

El insomnio es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor de cabeza, ya que, el sistema cerebral no descansa correctamente, por ende, se mantiene alterado y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el organismo.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el estrés y saltarse comidas también causan dolor de cabeza constante.

Por lo tanto, existen múltiples medicamentos para aliviar el dolor de cabeza, fácil y rápido, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de jengibre.

Según la información divulgada por Medical newstoday, la infusión de jengibre contiene propiedades antinflamatorias que alivian el dolor de cabeza, al tiempo que regulan las funciones del sistema cerebral rápidamente.

Así debes consumir la infusión

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de infusión de jengibre sin azúcar cuando inicie el malestar y en 15 minutos notará el efectivo del referido remedio casero.

A su vez, es propicio acotar que si el dolor de cabeza es constante la persona debe asistir a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué que tratamiento debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar constante dolores de cabeza la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

