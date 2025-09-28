Aprovecha al máximo el betacaroteno: usa este vegetal para un desayuno antioxidante

Suscríbete a nuestros canales

El betacaroteno, abundante en la zanahoria, es un tipo de pigmento llamado carotenoide con variados beneficios para la salud. Los principales incluyen:

Potente antioxidante.

Ayuda a prevenir el síndrome del ojo seco, las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad, al convertirse en vitamina A.

Contribuye a la regeneración celular y ayuda a mantener la piel, las mucosas y los huesos en buen estado.

Fortalece el sistema inmunológico al ser precursor de la vitamina A, que es importante en la formación de glóbulos blancos.

Ayuda a reducir el colesterol "malo", según algunos estudios.

Protege mucosas y huesos.

Importante: Se recomienda consumir la zanahoria junto con una grasa saludable (como aceite de oliva) para mejorar su absorción, ya que el betacaroteno es liposoluble.

Receta nutritiva con zanahoria para el desayuno

Aquí tienes una deliciosa opción de comida nutritiva a base de zanahoria para el desayuno, junto con su valor nutricional aproximado.

Panquecas de zanahoria y avena

Una forma saludable y deliciosa de empezar el día, incorporando vegetales en tu primera comida.

Ingredientes:

1 taza de zanahoria rallada (aproximadamente 2 zanahorias medianas)

1 taza de harina de avena

2 huevos

1/2 taza de leche (puede ser de vaca o vegetal)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharada de miel o sirope de arce (opcional)

Una pizca de sal

Aceite de coco o mantequilla para engrasar la sartén

Preparación:

En un tazón grande, mezcla la harina de avena, el polvo de hornear, la canela y la sal. En otro tazón, bate los huevos y luego incorpora la leche, la zanahoria rallada y la miel o sirope. Vierte la mezcla de ingredientes húmedos sobre los secos y revuelve hasta que estén combinados, pero sin mezclar en exceso. Calienta una sartén o plancha a fuego medio y engrásala ligeramente. Vierte aproximadamente 1/4 de taza de la mezcla por cada panqueca. Cocina durante 2-3 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Sirve inmediatamente con tus acompañamientos favoritos, como frutas frescas, yogur o un chorrito extra de miel.

Valor nutricional aproximado (por porción, rinde 2 porciones):

Calorías: 350-400 kcal

Proteínas: 15-20 g

Carbohidratos: 45-50 g

Grasas: 10-15 g



La cocción o la ralladura (como en esta receta de panquecas) aumenta la biodisponibilidad del betacaroteno, al facilitar su liberación de las paredes celulares. ¿Ya tienes una opción distinta para salir de la rutina!

