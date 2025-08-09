¡Atención a los fanáticos de las harinas! Esta es la infusión más recomendada para bajar la hinchazón de tu barriga: fácil de preparar y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de harinas, especialmente las refinadas, puede tener varias consecuencias para la salud. Según refiere la Inteligencia Artificial, entre los problemas se incluyen, el aumento de peso, malestares digestivos, riesgo de diabetes, posibles efectos en el estado de ánimo y la inflamación.

Muchos profesionales de la salud consideran que la harina refinada no es saludable desde el punto de vista nutritivo, y su consumo continuado puede derivar en enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad.

¿Qué provoca el consumo de harinas?

Si amas comer pan, pasta o bollería, la recomendación de los expertos en moderar la ingesta porque puede tener consecuencias negativas para la salud, razón por la cual es cada vez más común que las personas opten por descartarlas de la dieta.

Una de las consecuencias más comunes es la hinchazón abdominal después de consumir harinas, y esto puede ser causada por varios factores como la sensibilidad al gluten, la intolerancia a los carbohidratos, o el consumo excesivo de fibra.

En caso de que no deseas dejar de comer harinas, reduce la ingesta y alivia el malestar digestivo e hinchazón de la barriga de forma natural. ¿Cómo es esto posible? Apuesta por una infusión rápida y efectiva.

Infusión de anís

Una opción con propiedades digestivas y calmantes es la infusión de anís, beberla mejora la digestión, combate los gases y favorece el tránsito intestinal de forma natural, refiere El Confidencial.

“El anís es rico en flavonoides, ácido málico y cafeico, compuestos bioactivos con propiedades digestivas, laxantes, carminativas y antiinflamatorias”, los cuales ayudan a mejorar el proceso digestivo, disminuir la acidez estomacal, evitar la fermentación de los alimentos en el intestino, reduce la producción de gases y a reduce la hinchazón después de comer harinas.

Para preparar la infusión coloca a hervir una taza de agua, añade una cucharadita de semillas secas, tapa, deja reposar 10 minutos, cuela y toma hasta 3 veces al día, no más de dos semanas continuas.

