¡Atención cuarentones! Revelan el ejercicio milagroso contra la flacidez: este es el tiempo que debes dedicarle y la forma de hacerlo

La actividad física cotidiana es indispensable para que el cuerpo se mantenga en buen estado, ya que, ejecutar una rutina de ejercicios de alto impacto contribuye a fortalecer los músculos, al tiempo que favorece la pérdida de peso.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el ejercicio ayuda a mejorar la calidad del sueño, lo cual es fundamental para que el organismo se mantenga en buen estado, dado que, la persona debe descansar mínimo ocho horas al día.

Por lo tanto, según la información publicada en el portal web El español, a partir de los 40 años la persona debe implementar una rutina de ejercicio balanceada, es decir, que le permita estirar todo el cuerpo y al mismo tiempo contribuya a mantener el peso ideal acorde a su estatura.

¿Cuál es el mejor ejercicio para hacer a partir de los 40 años?

La plancha estática es uno de los ejercicios más efectivos para combatir la flacidez, por ello, lo más recomendable es que la persona ejecute mínimo cinco repeticiones durante 10 minutos.

¿Cuántas horas al día debes dedicarte a hacer ejercicios?

Lo ideal es que la persona realice mínimo dos horas de ejercicios al día, durante tres meses continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuerpo.

En definitiva, para mantener el cuerpo en óptimas conddiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

