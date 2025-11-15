Baja el nivel de glucosa en la sangre con esta infusión natural rica en proantocianidinas: así la preparas y así logras mayor eficacia

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una de las causas más frecuentes por la cual se altera el nivel de glucosa en la sangre, debido a los múltiples cambios hormonales que se producen y de no ser tratados a tiempo con los métodos correctos pueden generar un amplio abanico de consecuencias negativas en todos los sistemas del cuerpo.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, la deshidratación también eleva el nivel de glucosa en la sangre, dado que, la azúcar se concentra en el organismo y no tiene fluidez el flujo sanguíneo.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece tratamientos para regular el nivel de glucosa en la sangre, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de canela contiene propiedades vitamínicas, antioxidantes y proantocianidinas que logran el objetivo antes mencionado, según Bupa salud.

¿Cómo debes ingerir la infusión de canela?

Lo más recomendable es que la persona consuma una taza de té de canela en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el descontrol en el nivel de azúcar es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar los picos de glucosa en la sangre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

