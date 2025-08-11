Brad Pitt padece una enfermedad neurológica que afecta su visión: descubre esta patología y si tú puedes evitar sufrirla también

Suscríbete a nuestros canales

¿Conoces la enfermedad neurológica que tiene Brad Pitt? El actor compartió en una entrevista que no le han diagnosticado formalmente la afección, pero por años ha tenido problemas para reconocer los rostros de las personas.

Esta dificultad se ha vuelto más grave con el paso de los años, y a menudo lo lleva a aislarse, incluso, confiesa “por eso me quedo en casa”.

¿Cuál es la enfermedad neurológica que tiene Brad Pitt?

Esta afección que puede provocar que reconozcamos a personas que nunca hemos conocido o hacer que no reconozcamos a las que conocemos se denomina prosopagnosia o ceguera facial.

Es una rara enfermedad en la que los pacientes son incapaces de reconocer sus propios rostros en el espejo o los rostros de las demás personas, aunque sean familiares o allegados, refiere Salud Mapfre.

Esta es una enfermedad que puede ser congénita o adquirida, y que se limita a la ceguera facial, “no es daltonismo ni discapacidad visual general, dijo Borna Bonakdarpour, neurólogo conductual de Northwestern Medicine”, refiere The New York Times.

Es un tipo de agnosia, es decir, una alteración de la percepción que impide reconocer la información sensorial que se recibe, explica Cuídate Plus.

La prosopagnosia puede variar en su grado y severidad, e incluso puede llevar a que la persona sufra de ansiedad o depresión crónica debido al aislamiento y el miedo derivados de la afección.

Síntomas

Esta enfermedad neurológica puede tener una causa congénita, pero también puede producirse por un daño cerebral adquirido, o por tumores cerebrales; y los síntomas más habituales son: la incapacidad de reconocer caras conocidas o su propio rostro al espejo, es frecuente reconocer a las personas por la voz o la forma de caminar, diferenciar las caras entraña más dificultad en imágenes estáticas, como una fotografía, que en la vida real.

¿Se puede prevenir?

La prosopagnosia congénita no puede prevenirse, sin embargo, la adquirida, puede evitarse de alguna manera y para ello se recomienda llevar una vida saludable que mantenga el cerebro en forma y sano. Para ello, expertos sugieren hacer ejercicio de forma regular, evitar el sedentarismo, mantenerse activo intelectualmente, fomentar relaciones sociales, evitar el estrés, asegurar un sueño reparador y de calidad, mantener una dieta equilibrada, no fumar ni consumir alcohol, y controlar los factores de riesgo como diabetes, hipertensión y colesterol.

