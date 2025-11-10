¿Cambios de humor? Alerta con la disbiosis intestinal: un desequilibrio que afecta no solo la digestión

Suscríbete a nuestros canales

La disbiosis intestinal puede causar cambios de humor, es decir, contrario a lo que se cree, el desequilibrio en la microbiota intestinal no solo puede causar síntomas como gases, hinchazón, diarrea o estreñimiento, también se vincula con la fatiga, la ansiedad y la depresión.

¿La razón? Estos cambios son el resultado de un proceso en el que se altera el eje cerebro-intestino, a consecuencia de una dieta inadecuada, uso de antibióticos, estrés o consumo de alcohol, refiere la Inteligencia Artificial.

¿La disbiosis intestinal repercute en los cambios de humor?

Según explican los expertos de la Clínica Cleveland, la disbiosis intestinal es un desequilibrio en los distintos tipos de microorganismos que habitan en el cuerpo. “Si hay un exceso de algunos tipos y una escasez de otros, no funcionan correctamente y pueden incluso perjudicar la salud”.

Cuando la microbiota está alterada la persona está más vulnerable a infecciones, problemas digestivos, intolerancias alimentarias, y hasta se debilita el sistema inmunitario.

De igual manera, un desequilibrio en la microbiota intestinal puede alterar el humor porque las bacterias del sistema digestivo influyen en la síntesis de serotonina (conocida como la hormona de la felicidad, la cual es clave en la regulación del estado de ánimo) y casi un 90% de este neurotransmisor se produce en el intestino, explica la Fundación Favaloro Hospital Universitario.

En tal sentido, la carencia de serotonina se asocia con síntomas depresivos, y la microbiota intestinal puede estar implicada tanto en la reducción de sus niveles como en su producción.

Freepik

¿A qué puede conducir la disbiosis intestinal?

Tal como señalamos, este desequilibrio puede afectar mucho más que el sistema digestivo, también puede perturbar el sistema nervioso y el sistema endocrino, por lo que es esencial que si se presentan síntomas como, inflamación y distensión abdominal, gases excesivos y flatulencias, diarrea o estreñimiento frecuentes, dolor o malestar estomacal, cansancio constante y falta de energía, y bajo estado de ánimo, ansiedad o depresión, no pierdas tiempo y consulta con tu médico de cabecera para que puedas actuar cuanto antes y no poner en riesgo tu salud.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube