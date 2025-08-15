“Camina, barre, baila, hace de todo": la rutina diaria de una mujer brasileña para vivir a plenitud con sus 117 años de edad

Suscríbete a nuestros canales

Mantenerse activo después de los 90 años es fundamental para preservar la salud física, mental y emocional. La actividad no significa necesariamente hacer ejercicio intenso, sino moverse de manera regular como caminar, estirarse, bailar suavemente o realizar tareas cotidianas.

Estos hábitos ayudan a mantener la fuerza muscular, la flexibilidad y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas. Además, el movimiento estimula la circulación, favorece la salud del corazón y mantiene las articulaciones más funcionales.

En el plano mental, la actividad física se asocia con mejor memoria, mayor concentración y un estado de ánimo más positivo, ya que promueve la liberación de endorfinas. También ofrece oportunidades para la socialización, combatiendo la soledad y reforzando el sentido de propósito.

A cualquier edad, el cuerpo y la mente responden al movimiento, y a los 90 años o más, mantenerse activo es una de las mejores herramientas para disfrutar de una vida plena y autónoma.

Foto: infobae.com

El secreto de María Reolina

Nacida el 14 de febrero de 1908 en el estado de Río de Janeiro (Brasil), María Reolina ha vivido una vida extraordinariamente plena y activa hasta los 117 años. Hoy reside en Valença, donde ha sido testigo de 36 presidentes y 11 papas, y ha formado una familia numerosa con nueve hijos y veinte nietos, lo que refleja su profundo arraigo emocional y social.

Su día a día está lleno de movimiento y actividad, camina, barre, baila y participa en tareas domésticas. Aunque necesita compañía constante, “hay que cuidarla como se cuida a un niño”, su autonomía y ánimo son notables.

Según su enfermera, María no presenta enfermedades significativas y toma medicación solo para la presión arterial, sin otras comorbilidades relevantes.

Este caso ilustra con claridad cómo una vida longeva no solo depende de los años vividos, sino de la salud durante esos años, lo que en gerontología se denomina “health span”. Expertos como el cardiólogo José María Bonorino enfatizan la importancia de mantener un equilibrio integral entre las dimensiones física, emocional, psíquica y espiritual, todas ellas presentes en el estilo de vida de María Reolina.

Además, se destaca que hábitos fundamentales como una dieta rica en frutas y verduras y una rutina física regular son pilares para una vejez activa, según organismos como la Mayo Clinic.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube