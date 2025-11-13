¿Cincuentona y con mareos?: Entérate cuáles son las posibles causas y cómo sanar de forma rápida

Suscríbete a nuestros canales

¿Has sufrido de mareos? Con seguridad, en una o varias ocasiones has sentido una sensación de inestabilidad, desmayo o aturdimiento, e incluso, estar acompañado de náuseas, sudoración o palidez.

Estas molestias pueden estar causadas por una variedad de factores, como problemas del oído interno, deshidratación, presión arterial baja o bajos niveles de azúcar en sangre, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué son los mareos?

Expertos de la Clínica Mayo comparten que las personas utilizan este término para describir un amplio abanico de sensaciones, tales como desvanecimiento, atontamiento, debilidad o inestabilidad.

Por su parte, MedlinePlus comparte que el mareo es la sensación de que podría desmayarse.

Los mareos son una de las razones más comunes por la cual los adultos buscan atención médica, y esto está bien, pues cuando estos son frecuentes, pueden tener consecuencias graves.

“En algunas personas, especialmente en personas mayores, la presión arterial desciende en exceso cuando se sientan o se levantan. En cuestión de segundos o en pocos minutos tras ponerse de pie (sobre todo después de que se haya estado en cama o sentado durante mucho tiempo) se producen los síntomas consistentes en desmayo, aturdimiento, mareos, confusión o visión borrosa, aunque estos se resuelven rápidamente cuando la persona afectada se acuesta”.

Mujeres mayores

Las mujeres mayores de 50 años pueden presentar mareos con más frecuencia y esto puede deberse a cambios hormonales de la menopausia (como la falta de estrógeno) que afectan el sistema nervioso y los vasos sanguíneos, o a factores relacionados con la edad como la presión arterial baja, la deshidratación o la toma de medicamentos.

Además, tal como indicamos, también puede ser consecuencia de un problema del oído interno, ansiedad, fatiga o desequilibrio en los niveles de azúcar en la sangre.

A partir de los 50 años, el cuerpo de la mujer cambia, el flujo sanguíneo se vuelve más lento, la presión puede variar durante el día y el sistema vestibular, el que controla el equilibrio dentro del oído se vuelve más sensible. Además, si a eso se le suma el cansancio, el estrés y la deshidratación, el cerebro empieza a recibir menos oxigeno por momentos, y cuando esto ocurre, se presentan los mareos, la visión borrosa, o esa sensación de que todo se mueve durante algunos segundos.

Es decir, el cuerpo te está avisando que necesita atención; pues los mareos en las mujeres mayores no suelen tener una sola causa sino varias que se combinan, como la disminución de estrógeno, la cual afecta la circulación y la presión arterial; la fala de agua y minerales como magnesio y sodio, altera la función nerviosa; y los cambios en el oído interno donde se encuentra el equilibrio, pueden generar vértigos leves sobre todo al levantarse o girar la cabeza.

El mareo no es solo una molestia, es una señal de un desequilibrio general del cuerpo, una señal de que algo no está funcionando bien.

Para contrarrestarlo, se recomienda comer siempre a la hora; incluir en la dieta alimentos ricos en magnesio, potasio y sodio natural; evitar levantarte de golpe; y mantener una correcta hidratación, pues el cuerpo necesita agua para mover la sangre y oxigenar el cerebro.

