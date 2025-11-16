Combate el estrés con esta efectiva técnica de respiración que permite liberar la tensión muscular: es sencilla y lo puedes hacer en casa

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es una de las respuestas automáticas que tiene el cuerpo cuando la persona se enfrenta a escenarios que le hacen sentir angustia y presión, por ejemplo, el exceso de trabajo es una de las más comunes por la cual se altera el sistema nervioso.

De acuerdo a la información reseñada por Medline plus, los problemas sentimentales, específicamente una ruptura amorosa también puede generar estrés durante el desarrollo de las actividades cotidianas.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir el estrés, pero también hay alternativas de ejercicios relajantes que contribuyen a lograr lo antes mencionado, tal es el caso de sentarse en un lugar cómodo, silencioso y respirar profundo durante dos minutos, al tiempo que la persona alza los brazos.

¿Cuántas veces al día debe realizar el ejercicio?

Lo más recomendable es que la persona ejecute el referido ejercicio mínimo tres veces al día, pero todo dependerá del nivel de estrés que tenga la persona y el tiempo que tenga disponible para ponerlo en práctica.

Cabe destacar, que si el estrés es constante lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En definitiva, para evitar el estrés oxidativo la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

