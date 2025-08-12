Combina esta vitamina con el calcio para fortalecer aún más tus huesos: contrarresta los efectos de la osteoporosis en la posmenopausia

Suscríbete a nuestros canales

El sistema óseo es uno de los más importantes, ya que, se encarga de los movimientos, por ende, mantenerlo en buenas condiciones es fundamental y para ello el calcio es uno de los factores más influyentes para fortalecer los huesos, a fin de evitar el desarrollo de osteoporosis.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, la mala alimentación también es un factor que influye negativamente en el sistema óseo, especialmente la falta de vitaminas y minerales que también puede generar debilidad en las células protectoras de otros sistemas del organismo.

En ese contexto, según la información publicada en el portal web Infobae, el consumo de calcio en combinación con la vitamina D contribuye a fortalecer los huesos, debido a que acelera el proceso de absorción de calcio.

“La vitamina D activada se une a un receptor en el intestino para iniciar el proceso de absorción de calcio de los alimentos o suplementos en el cuerpo”, aseguró Diana Guevara, especialista en educación de salud comunitaria en la Facultad de Salud Pública del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas al referido portal web.

¿Cuál es la cantidad ideal de calcio y vitamina D que debes consumir?

Lo más recomendable es que la persona consuma 1000 miligramos del calcio al día y 600 UI de vitamina D máximo, durante 30 días continuos y luego para continuar la dosis debe realizarse un chequeo médico, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué si debe continuar con la misma o modificarla.

Cabe destacar, que implementar una rutina de ejercicios de alto impacto también es una buena opción para fortalecer el sistema óseo, al tiempo que la persona puede bajar de peso si así lo desea.

En conclusión, para mantener el sistema óseo en buenas condiciones la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

