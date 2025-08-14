¿Comer solo proteínas o comer solo carbohidratos? Uno de estos dos macronutrientes en exceso te provocará estreñimiento y fatiga

Suscríbete a nuestros canales

Una alimentación baja en fibra y alta en alimentos procesados puede favorecer el estreñimiento y la fatiga. La fibra, presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, ayuda a mantener el tránsito intestinal regular. Cuando la dieta carece de ella, el intestino se vuelve más lento y las heces se endurecen, dificultando la evacuación.

Un consumo excesivo de azúcares refinados, grasas saturadas y harinas blancas puede provocar picos y caídas rápidas de energía, generando sensación de cansancio.

La deshidratación también juega un papel importante, sin suficiente agua, el bolo alimenticio se desplaza con mayor dificultad. Por otro lado, una dieta pobre en micronutrientes esenciales, como el hierro o las vitaminas del complejo B, puede afectar el metabolismo y la producción de energía.

¿Más proteínas o carbohidratos?

Según un artículo de Health.com, cuando se ingiere más proteína que carbohidratos, el cuerpo experimenta una serie de adaptaciones importantes. En primer lugar, el exceso de proteína no se almacena como tal, el hígado elimina el nitrógeno de los aminoácidos, lo convierte en urea, que luego se excreta a través de los riñones.

Esta adaptación es segura en personas con riñones sanos; sin embargo, si hay enfermedad renal, el aumento de filtración y presión glomerular puede empeorar la función renal.

Otro efecto común de una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos es la pérdida de peso y una mejora en la composición corporal. Esto se debe a que la proteína incrementa la sensación de saciedad y ayuda a preservar masa muscular durante el déficit calórico.

Puede ayudar a regular el azúcar en sangre y mejorar el perfil lipídico. No obstante, estos beneficios suelen observarse en el corto plazo; a largo plazo, sin restricción calórica o pérdida de peso mantenida, no se demuestra una mayor ventaja respecto a otras dietas.

También existen riesgos potenciales como que el consumo elevado de proteínas puede resultar en déficits de fibra o vitaminas del grupo B, del tipo que se obtienen con carbohidratos integrales, y elevar los niveles de grasas saturadas si proviene de carnes procesadas, lo que puede afectar la salud cardiovascular.

