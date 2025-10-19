Con este alcalino podrá eliminar el pie de atleta: estas son las recomendaciones del Medical News Today

Suscríbete a nuestros canales

El bicarbonato de sodio es usado de muchas maneras, para múltiples resultados. Pero seguro nunca habías pensado en que puedes utilizar este genial antiácido para embellecer y calmar tus pies.

Su uso te ayudará a desinflar los pies, eliminar células muertas y hasta suavizar la piel y eliminar callos. Sus propiedades son antibacterianas, exfoliantes, alcalinas, antifúngicas y antisépticas. De modo que es un buen remedio para el cuidado de nuestras extremidades inferiores.

Una de las maneras de usarlo, para sacarle todos sus beneficios, es con baños de pies con bicarbonato, y aquí te contamos cómo hacerlos.

Foto: Freepik

Baños de pies con bicarbonato

Preparar este baño es muy fácil, solo debes mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio por cada litro de agua tibia. Usa la cantidad de agua necesaria para cubrir tus pies, y sumérgelos por 15 minutos.

Si posees unos talones muy secos, puede sumarle al agua aceite de almendras o un poco de sal marina, para luego de estar en remojo, frotar los talones con una lima. Así removerás todas las células muertas.

Pero si lo que quieres es descansar tus pies, luego de un largo día, solo mezcla el bicarbonato con sal en el agua y relájate mientras reposas tus pies en el agua tibia.

Termina de consentirte masajeando suavemente tus pies con una crema hidratante.

Pie de atleta

Ahora bien, si más que estético o cansancio, tu problema es que sufres de pie de atleta, el bicarbonato también puede ser tu solución.

Según el portal médico Medical News Today, para que sus poderes antifúngicos funcionen deberás mezclar 5 litros de agua tibia con media taza de bicarbonato de sodio. Remoja tus pies en la mezcla por 20 minutos, dos veces al día.

Al retirar los pies del agua, seca muy bien para no dejar rastros de humedad, todo sin enjuagarlos.

Sigue nuestras recomendaciones y luce unos pies hermosos y suaves gracias a la ayuda de este ingrediente natural.

