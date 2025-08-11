¡Confirmado! Estos alimentos tienen mayor cantidad de vitamina C que la naranja: engordan menos por su bajo nivel de carbohidratos

Suscríbete a nuestros canales

La vitamina C es indispensable para que el sistema inmunológico se mantenga fortalecido, al tiempo que su función antioxidante evita el daño de las células por el exceso de radicales libres, los cuales de no ser controlados a tiempo con los métodos correctos pueden desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para la salud.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el consumo diario de vitamina C previene el resfriado común, dado que, refuerza el funcionamiento de las vías respiratorias.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de dosis de vitamina C, pero también alimentos que la contienen, por ende, el consumo de los mismos debe ser a diario, por ejemplo, la naranja, la cual contiene 50 miligramos de la referida vitamina por cada 100 gramos de fruta.

¿Cuáles son los alimentos ricos en vitamina C?

Según la información publicada en el portal web MSN, los alimentos con más contenido de vitamina C que la naranja son:

Pimientos rojos: 190 miligramos de vitamina C. Kiwis: 137 miligramos de vitamina C. Fresas: una taza equivale a 85 miligramos de vitamina C. Brócoli: 79 miligramos de vitamina C. Col rizada: 80 miligramos de vitamina C.

¿Cuál es la cantidad de vitamina C que debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma máximo 1000 mg de vitamina C al día, durante tres meses continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

En definitiva, para mantener todos los sistemas del organismo en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

