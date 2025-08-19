¡Confirmado! Estos son los alimentos que de verdad cuidan la salud de tus riñones: aprende rectas fáciles, saludables y sabrosas

Suscríbete a nuestros canales

Mantener sanos los riñones es muy importante, pues éstos son vitales para mantener el equilibrio del cuerpo. Estos órganos filtran la sangre, eliminan desechos y exceso de agua para producir orina, pero, además, regulan la presión arterial y hasta producen ciertas hormonas.

¿Por qué los riñones son importantes?

Estos órganos no solo “eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo, también eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales (como sodio, calcio, fósforo y potasio) en la sangre”, explica el sitio web de National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Gracias a ese proceso que realizan los riñones, es posible que los nervios, los músculos y otros tejidos del cuerpo funcionen correctamente; no así, en caso contrario, razón por la que es imprescindible velar por mantenerlos sanos y para ello la alimentación juega un papel importante.

Fortalece el organismo

La alimentación es clave para preservar la función renal y evitar complicaciones, y basado en ello, “estudios recientes resaltan que optar por patrones alimenticios basados en plantas puede contribuir significativamente a la salud de estos órganos vitales”, comparte la web del Clarín.

Partiendo de ello la recomendación de los expertos es incluir en la dieta más frutas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, mientras se reduce el consumo de proteínas animales, sodio y alimentos ultraprocesados.

Opta por recetas como las siguientes:

“- Ensalada fresca de arroz integral con tomate, pepino y zanahoria.

- Ensalada fresca de arroz integral con tomate, morrón y zanahoria.

- Merluza al horno con hierbas y limón.

- Crema suave de calabaza y zapallito.

- Tofu marinado con verduras salteadas (cebolla, morrón y zucchini).

- Berenjenas al horno con ajo y perejil.

- Pollo al horno con hierbas y arroz integral.

- Guiso de lentejas con especias suaves.

- Rollitos de lechuga con pechuga de pollo y aguacate.

- Frutas frescas de estación con yogur natural y semillas”.

