Conoce cuál es el jugo rico en vitaminas y con efecto diurético que evita la retención de líquidos: esta es la cantidad exacta que debes ingerir

El consumo excesivo de alimentos ricos en sodio es una de las causas más comunes por la cual la persona padece de retención de líquidos, ya que, los tejidos se llenan de agua y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada en por la Fundación Española del Corazón, las enfermedades renales también causan retención de líquido.

En ese sentido, el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para evitar la retención de líquidos, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de piña, sandía y papaya, contiene propiedades vitamínicas, al tiempo que genera un efecto diurético en quien lo ingiere, según la información reseñada por Bfit.

¿Cómo debes ingerir el jugo natural?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso de jugo en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

Cabe destacar, que si la persona retiene líquidos constantemente lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la retención de líquidos la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, entre los más destacados se encuentra: hacer ejercicio con frecuencia.

