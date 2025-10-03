Consciencia plena y tai chi: estudio comprueba su aporte en el estado de ánimo y la fuerza en personas con cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio reciente publicado en The Journal of Clinical Oncology confirma que las terapias mente-cuerpo, específicamente la consciencia plena y el tai chi/qigong, son herramientas eficaces para mejorar el estado de ánimo y la fortaleza en personas con un diagnóstico de cáncer que experimentan angustia.

El estudio MATCH

El ensayo clínico, conocido como el estudio MATCH, se centró en 587 participantes con diferentes tipos de cáncer (alrededor del 40% con cáncer de mama) de Calgary y Toronto, Canadá.

A los participantes se les dio la opción de elegir entre un programa de consciencia plena de nueve semanas o un programa de tai chi/qigong de once semanas, o no participar en ninguno. Ambas intervenciones demostraron ser beneficiosas en comparación con el grupo control.

En general, los participantes en los programas de consciencia plena o tai chi experimentaron una mejora significativa en su estado de ánimo, lo que incluye una reducción de la ira y un aumento de la fuerza mental y física.

Beneficios específicos

Si bien ambas terapias ofrecieron alivio, se observaron diferencias en sus efectos:

Consciencia plena: fue más efectiva para aliviar la tensión/ansiedad y las mujeres se beneficiaron más de este programa que los hombres.

fue más efectiva para aliviar la tensión/ansiedad y las mujeres se beneficiaron más de este programa que los hombres. Tai chi/Qigong: demostró ser más eficaz para mejorar los sentimientos de depresión. Curiosamente, este programa fue el que mejoró el estado de ánimo de las personas más jóvenes y de aquellas con un diagnóstico más avanzado de la enfermedad.

La investigación subraya el valor de estas prácticas de bajo riesgo para manejar los síntomas físicos y mentales persistentes —como la ansiedad, la fatiga, el dolor, la depresión y la ira— que a menudo enfrentan las personas durante y después del tratamiento oncológico.

