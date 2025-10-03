Cristina Morillo, nutricionista: “Este tubérculo es el ideal para quienes realizan activida deportiva”

Suscríbete a nuestros canales

Ser runner o practicar running significa adoptar el hábito de correr como parte del estilo de vida, ya sea para mantenerse en forma, competir en carreras o simplemente disfrutar del bienestar físico y mental que ofrece este deporte.

Correr mejora la resistencia cardiovascular, fortalece músculos y huesos, y ayuda a reducir el estrés. Sin embargo, el rendimiento y la recuperación dependen en gran medida de la alimentación.

La dieta adecuada para un runner debe ser equilibrada y variada. Los carbohidratos son la principal fuente de energía, por lo que conviene incluir cereales integrales, frutas y verduras.

Las proteínas, presentes en carnes magras, pescado, huevos o legumbres, ayudan a reparar los tejidos musculares tras el esfuerzo. Las grasas saludables, como las del aguacate, frutos secos y aceite de oliva, aportan energía sostenida.

Foto: Freepik

El mejor tubérculo para los runners

Según Cristina Morillo, nutricionista de Sanitas, la yuca es “el nutriente ideal para todos los individuos que realizan actividad deportiva, quienes realizan rutinas de desgaste físico”. Esta afirmación se apoya en el perfil nutricional particular de este tubérculo, que la convierte en un aliado valioso para el rendimiento y la recuperación.

En primer lugar, la yuca aporta una buena cantidad de hidratos de carbono, esenciales para reponer las reservas de glucógeno muscular tras el ejercicio intenso. Además, contiene vitamina B6 y vitamina C, nutrientes que participan en procesos metabólicos, en el sistema inmunológico y en la protección frente al estrés oxidativo.

Al ser un alimento libre de gluten, puede reemplazar a los cereales tradicionales en dietas de personas con sensibilidad al gluten o celiaquía, sin perder aporte energético.

Otro rasgo destacado es su potencial antioxidante: Morillo señala que la yuca no presenta colesterol y que su capacidad antioxidante favorece la salud cardiovascular y ayuda a mitigar el daño celular derivado del entrenamiento físico.

Asimismo, la presencia de saponinas con efecto astringente puede tener aplicación en casos de diarrea o molestias digestivas, lo que añade valor en contextos donde el organismo está bajo estrés.

Morillo advierte que es importante cocinar bien la yuca, para eliminar compuestos tóxicos que contiene en crudo, y controlar el uso de aceite al prepararla, pues ya es un alimento con densidad calórica importante.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube