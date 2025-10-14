¿Cuáles son los beneficios del famoso jugo “tres en uno” para la salud? Esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de bebidas ricas en vitaminas, antioxidantes y minerales es fundamental para que el organismo cuente con los nutrientes necesarios para optimizar el funcionamiento de todos sus sistemas, al tiempo que la alimentación debe ser saludable.

De acuerdo a la información divulgada por Chef remedio en su cuenta de Tik tok, el jugo tres en uno el cual contiene zanahoria cruda, remolacha y naranja contiene vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico, al tiempo que evita la gripe.

En ese sentido, es propicio acotar que la naranja es fuente de vitamina C, la cual se afianza más al ser mezclado con remolacha y zanahoria, ambos contienen betacaroteno el cual aporta múltiples beneficios para la salud.

¿Cómo debes consumir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos de jugo tres en uno sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona desea mantener el sistema inmunológico en buenas condiciones debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

En definitiva, la hidratación cumple un rol fundamental en el organismo, por ello, se sugiere que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día, aparte de los dos vasos de jugo de remolacha, zanahoria y naranja, tres ingredientes súper económicos.

