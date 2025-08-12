Cuando falta este compuesto en tu cerebro llega el Alzheimer: estos son los alimentos que lo contienen

Suscríbete a nuestros canales

El Alzheimer es la forma más común de demencia y puede contribuir al 60-70% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este tipo de demencia causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento, y generalmente se desarrolla lentamente y empeora con el tiempo, llegando a ser tan graves que interfieren con las tareas cotidianas, refiere Alzheimer’s Association.

¿Qué causa el Alzheimer?

Expertos de la Clínica Mayo comparten que las causas exactas de esta enfermedad no se comprenden en su totalidad.

“Los científicos creen que, en la mayoría de los casos, la enfermedad de Alzheimer es causada por una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan el cerebro a lo largo del tiempo.”

Por otra parte, un estudio revela que la deficiencia del metal litio en el organismo podría ser un factor clave para el desarrollo de la demencia.

Habla la ciencia

“Científicos de la Facultad de Medicina de Harvard descubrieron que la pérdida de litio en el cerebro humano es uno de los primeros cambios que conducen al Alzheimer, mientras que en ratones, una depleción similar de litio aceleraba el deterioro de la memoria”.

El doctor Bruce Yankner, autor principal del estudio destacó que, el litio resulta ser como otros nutrientes que se obtienen del medio ambiente, como el hierro y la vitamina C. Además, acotó que “Es la primera vez que se demuestra que el litio existe a un nivel natural biológicamente significativo sin administrarlo como fármaco”.

Para cuidar tu cerebro y prevenir el Alzheimer, opta por incluir en la dieta algunos alimentos que aportan litio de manera natural como, cereales, papas, tomates, repollo, algunas aguas minerales, nuez moscada, semillas de cilantro, comino, té negro, té verde, té rojo.

