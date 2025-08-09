¿Cuántos vasos de agua debes tomar para mejorar tu salud hepática? Esto dice la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

La hidratación es uno de los factores más influyentes en el organismo, ya que, las células requieren mantenerse en óptimas condiciones, al tiempo que el hígado es uno de los órganos más importantes, dado que, se encarga de eliminar el exceso de toxinas de la sangre.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Salud.nih, limpiar el hígado constantemente previene la acumulación de grasa, al tiempo que la aparición de enfermedades hepáticas, las cuales de no ser tratadas a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

Por lo tanto, según la información publicada en el portal web Infobae, el consumo de agua es indispensable para limpiar el hígado, al tiempo de mantener equilibrados todos los sistemas del cuerpo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántos vasos de agua debes consumir?

Lo más recomendable es que la persona ingiera siete vasos de agua al día, con la finalidad de desintoxicar el hígado y al cuerpo en general.

Cabe destacar, que la alimentación también es un factor que influye en el comportamiento del hígado, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta saludable, rica en vitaminas, minerales y baja en grasas.

A su vez, es propicio acotar que el consumo de bebidas alcohólicas en exceso es perjudicial para la salud hepática.

En definitiva, para mantener el hígado en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

