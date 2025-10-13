Deja atrás el dolor de espalda con esta infusión natural rica en propiedades antinflamatorias y analgésicas: esta es la cantidad exacta que debes ingerir

Suscríbete a nuestros canales

La mala postura es una de las causas más comunes por la cual aparece el dolor de espalda, dado que, toda la zona siente presión, por ende, se inflama y de no ser tratado a tiempo con los tratamientos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el cuerpo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, levantar objetos pesados constantemente también genera dolor en la espalda por la fuerza que ejerce la persona, al tiempo que puede desgastar los discos que se ubican en la misma.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples opciones de tratamientos farmacéuticos para aliviar el dolor de espalda, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de jengibre, limón y ajo todos los ingredientes actúan directamente en aliviar el dolor en la referida zona, gracias a las propiedades antinflamatorias que contiene, según lo reseñado en Tua Saúde.

¿Cómo debes consumir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de jengibre, limón y ajo sin azúcar en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la zona afectada.

Cabe destacar, que si el dolor de espalda es constante y severo lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor de espalda la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y hacer ejercicios constantemente es uno de esos.

