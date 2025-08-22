Descubre por qué el cortisol afecta mucho más a las mujeres: esta es la recomendación para que ellas le ganen a la "hormona del estrés"

Suscríbete a nuestros canales

El cortisol, conocida como la hormona del estrés, es en realidad una hormona producida por las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre cada riñón, y ayuda a responder al estrés.

Dice la Dra. Archana Sadhu, endocrinóloga del Houston Methodist que esta es una hormona de lucha o huida “Es el mecanismo clave de supervivencia de los humanos antiguos… Es una de las hormonas clave que se libera en momentos de necesidad y estrés”.

¿A quién afecta el cortisol?

Según la Clínica Cleveland el cortisol afecta varios aspectos de la salud y ayuda a regular la respuesta del cuerpo al estrés, regular el metabolismo y los niveles de azúcar en sangre, regular la presión arterial, inhibe las funciones del aparato digestivo, controla el estado de ánimo y el miedo, y hasta controlar el ciclo sueño-vigilia.

Por tanto, es posible que cualquier persona se vea afectada tanto por los niveles alto o bajos de esta hormona.

Además, la experta en salud femenina Mindy Pelz compartió en el podcast Women of Impact de Losa Bilyeu y apunta El Español, que esta hormona es una de las causas de la imposibilidad de que las mujeres pierdan peso.

"Si el cuerpo de una mujer no se siente seguro, si hay tensión, el número que ve en la báscula no descenderá”. Y aclara que “para el hombre este problema es totalmente diferente, de hecho, no existe”.

¿Cuál es la razón?

La experta explica que para el origen está en la maternidad, ya que el organismo está construido para albergar bebés, al margen de la decisión de ser madre o no, y ahí se crea una tendencia a ese estado de tensión, además, históricamente la mujer no se centra solo en sus cuidados, a diferencia del hombre y esto hace que el estrés y el cortisol se produzca a sus anchas, evitando la pérdida de peso, porque pasa a otro plano.

Es decir, la mujer tiende a esforzarse más con los ejercicios, la dieta, y en general con todo, porque se culpa de la situación, y con esa exigencia lo que logra es aumentar los niveles de cortisol y se aleja del objetivo, perder peso o ganar salud.

Por otra parte, en un estudio realizado observaron el papel de la enzima 5a-reductasa (5aR), que produce AP, un neuroesteroide llamado alopregnanolona, el cual tiene un rol esencial para ayudar al cerebro a adaptarse de forma rápida a esta situación y se descubrió que existe tanto en hombres como en mujeres, pero las emplean de manera distinta cuando se enfrentan a situaciones estresantes.

Además, entre las conclusiones los investigadores destacaron que las mujeres son más propensas a interiorizar el estrés, lo que desemboca en mayores tasas de ansiedad y depresión.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube