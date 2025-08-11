Desde hoy debes incluir a la cereza entre tus frutas favoritas: descubre todos los milagros que puede hacer por tu salud digestiva

Suscríbete a nuestros canales

El sistema digestivo es uno de los más importantes del organismo, dado que, se encarga de procesar los alimentos, por ende, es necesario que se mantenga en óptimas condiciones, a fin de evitar la acumulación de toxinas.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web La razón, el consumo de frutas constantemente evita el estreñimiento, lo cual es fundamental para que el intestino este en buen estado.

En ese sentido, la cereza es una fruta rica en vitaminas, antioxidantes y potasio, ideal para optimizar el funcionamiento del sistema cardiovascular, al tiempo que también contribuye a mantener la piel en buen estado.

¿Cuáles son los beneficios de la cereza?

"Las cerezas son frutos rojos antiinflamatorios muy buenos para nuestra microbiota intestinal, también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y regula el nivel de presión arterial”, aseguró la nutricionista Blanca García al referido portal web.

¿Cuántas cerezas debes consumir al día?

Lo más recomendable es que la persona consuma cuatro cerezas al día, durante 30 continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, el jugo de cereza en ayuna acelera el metabolismo, por ello, es ideal para quienes desean bajar de peso.

En definitiva, para mantener el organismo en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la alimentación saludable es uno de los más importantes.

