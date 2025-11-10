Desinflama el organismo con esta infusión natural rica en propiedades vitamínicas: esta es la cantidad que debes consumir al día

Suscríbete a nuestros canales

La retención de líquidos es una de las causas más comunes por la cual el cuerpo se inflama, ya que, el flujo sanguíneo no es el mismo, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus, el consumo de sal en exceso también causa inflamación en el cuerpo.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos médicos para desinflamar el organismo, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de jengibre ajo y limón, tres ingredientes que contienen propiedades antinflamatorias que actúan directamente en el cuerpo.

Así debes ingerir la infusión

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de jengibre, ajo y limón en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

Cabe destacar, si la inflamación es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la inflamación del cuerpo la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

