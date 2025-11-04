Desinflama tu cuerpo con esta infusión natural que tiene efecto diurético: la preparas en pocos pasos con esta planta que siempre tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

La retención de líquidos es una de las causas más comunes por la cual se inflama el cuerpo, ya que, los sistemas no realizan su función correctamente y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus, el consumo de sal en exceso también genera que el cuerpo se hinche.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para desinflamar el organismo, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso de la infusión de perejil, la cual contiene propiedades antinflamatorias y diuréticas las cuales actúan directamente en el organismo.

¿Cómo debes ingerir el té de perejil?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos tazas de té de perejil sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si la inflamación es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, pata evitar la inflamación del cuerpo la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

