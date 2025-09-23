Despídete de la azúcar al momento de endulzar el café: esta es la opción más saludable

Suscríbete a nuestros canales

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen, las cuales aportan múltiples beneficios y energía al organismo, lo cual es indispensable para que funcione correctamente.

De acuerdo a la información divulgada en el portal web Mayo clinic, el consumo constante de café combate la depresión y ansiedad.

Por lo tanto, en la actualidad hay la gran mayoría de las personas suelen endulzar el café con azúcar, pero existen otras alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la miel es un endulzante saludable que aporta miles de beneficios a la salud.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuál es la cantidad de miel necesaria para endulzar una taza de café?

Lo más recomendable es que la persona endulce el café con una cucharada de postre de miel, sin embargo, eso queda al gusto del consumidor, pero lo ideal es que no agregue mucha miel al referido líquido.

Cabe destacar, que la cantidad máxima de tazas de café para consumir al día son tres por recomendación de los expertos, quienes también sugieren que mientras más fuerte sea el café más saludable es para el cuerpo.

En definitiva, si la persona desea mantenerse con un buen estado de salud lo más idóneo es que implemente una rutina de autocuidado saludable, por ello, la alimentación e hidratación es importante.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube