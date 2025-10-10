Despídete del dolor de cadera con esta infusión natural antinflamatoria a base de limón: así lo preparas en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

El degaste del cartílago con el transcurrir de los años es una de las causas más comunes por la cual aparece el dolor en la cadera, ya que, se inflama severamente cuando la persona intenta hacer algún movimiento y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por Medline plus, la artritis es una enfermedad degenerativa que también faceta la cadera y genera dolencia en la misma.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece un amplio abanico de tratamientos para aliviar el dolor de cadera, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de orégano.

Según la información divulgada por Tua Saúde, la infusión de órgano contiene propiedades analgésicas y antinflamatorias que actúan directamente en la zona afectada.

Aprende a preparar la infusión de orégano

Ingredientes

2 tazas de agua.

1 cucharada de orégano molido.

1 cucharadita de limón.

1 cucharadita de miel.

Preparación

Vierte el agua en una olla y hiérvela durante tres minutos a fuego medio, luego agrega el orégano. Cocina durante dos minutos. Retira la olla del fuego y deja enfriar el té. Vierte el té en una jarra de vidrio, agrega la miel y el limón, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

¿Cómo debes consumir la infusión?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de orégano al día, preferiblemente en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el dolor de cadera es constante y severo lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el cuerpo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

