Despídete del estreñimiento con este jugo natural a base de brócoli que limpia el colon: optimiza el funcionamiento del intestino

El bajo consumo de fibra es una de las causas más comunes por la cual las heces se endurecen, por ende, aparece el estreñimiento, al tempo que si la persona no consumo mínimo siete vasos de agua durante el día también contribuye a fortalecer el problema antes de mencionado y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar inflamación en el colon.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el sedentarismo también causa estreñimiento por dificulta el movimiento intestinal cotidiano.

En ese sentido, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el estreñimiento y optimizar el funcionamiento del intestino, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del jugo de brócoli, espinaca y un litro de agua, el cual es equivalente a cuatro tazas, los ingredientes antes mencionados contienen propiedades oxigenantes que limpian el colon.

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona consuma un vaso del referido jugo natural en ayuna, durante dos días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Asimismo, es propicio acotar que si el estreñimiento es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el estreñimiento la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

