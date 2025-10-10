Día Mundial del Huevo: ¿Son buenos o malos para el colesterol? Esto dice la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

El huevo es una proteína de origen animal catalogada como uno de los alimentos más completos que se puede incluir en el plan de alimentación de niños, jóvenes, adultos y ancianos.

Hoy, como cada segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, fecha en la que se busca promover la importancia del consumo de este alimento, y las ventajas y beneficios que proporciona a la nutrición y la salud.

¿Cuáles son los beneficios de comer huevo?

Los huevos son un producto que se puede conseguir en las cocinas de todo el mundo y están compuesto por la clara y la yema, siendo esta última la que concentra la mayor cantidad de proteína. Es un alimento con un gran poder esencial en la nutrición.

Incluirlo en la dieta de todos los miembros de la familia aporta beneficios para la salud y bienestar, pues cuida los ojos, ayuda al cuerpo a generar anticuerpos y enzimas así como a la regeneración de células y a mantener los niveles de masa muscula. Además, sintetiza la serotonina, ayudando a mantener equilibrado el estado de ánimo, cuida el cerebro y regula la presencia de colesterol HDL en la sangre.

Freepik

¿Pueden comerse todos los días?

Según refieren expertos de la Clínica Mayo los huevos tienen un alto contenido de colesterol, pero contrario a lo que se cree, el colesterol de este alimento no parece elevar los niveles de colesterol en sangre, como si lo hacen otros alimentos, incluidas las grasas trans y grasas saturadas.

“Aunque algunos estudios han encontrado un vínculo entre el consumo de huevos y las enfermedades cardíacas, podría haber otras razones para estos hallazgos. Los alimentos que se suelen consumir con huevos, como el tocino, las salchichas y el jamón, podrían contribuir más a aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas que los huevos. Además, la forma en que se cocinan los huevos y otros alimentos, especialmente si se fríen en aceite o mantequilla, podría influir más en el aumento del riesgo de enfermedades cardíacas que los propios huevos”.

En otras palabras, el consumo de huevo no altera los niveles de colesterol, en realidad el problema está en la forma de preparación y cómo se acompañan, explican los expertos de la Fundación Cardiológica Argentina.

Importante

La recomendación es que las personas sanas puedan comer hasta siete huevos a la semana sin que esto conlleve a aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube