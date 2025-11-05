Diagnóstico visual con IA: un análisis de retina podrá establecer estas enfermedades con 98 % de acertividad

Suscríbete a nuestros canales

Las enfermedades visuales son afecciones que dañan los ojos o afectan la capacidad de ver con claridad. Pueden afectar distintas partes del ojo, como la córnea, el cristalino, la retina o el nervio óptico. Algunas de las más comunes son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, el glaucoma, las cataratas y la degeneración macular.

Estas enfermedades pueden causar visión borrosa, pérdida parcial o total de la vista si no se tratan a tiempo. Es importante realizar exámenes visuales periódicos para detectarlas y tratarlas de manera temprana.

La inteligencia artificial (IA) está transformando la oftalmología al permitir la detección temprana de enfermedades visuales y sistémicas mediante el análisis de imágenes de la retina. Durante el Día Mundial de la Visión, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) junto al Dr. Gustavo Hernán Grill Figueroa, especialista en retina y vítreo, explicaron cómo esta tecnología se está convirtiendo en una aliada clave de la medicina preventiva.

IA y la detección temprana de enfermedades

La IA aplicada a la retina funciona como una “cámara inteligente” capaz de leer los signos que nuestros ojos reflejan sobre la salud del cuerpo. A través de una fotografía digital de alta resolución, el sistema analiza los vasos sanguíneos, tejidos y patrones del ojo para identificar alteraciones que podrían pasar desapercibidas incluso para un especialista.

Gracias a su base de datos, que incluye más de 250 mil imágenes, el software puede emitir un diagnóstico en menos de seis minutos y con una precisión que alcanza el 98%. Esto permite detectar de manera precoz enfermedades como la retinopatía diabética, el glaucoma o la degeneración macular, evitando pérdidas de visión irreversibles.

Pero la utilidad de esta herramienta va más allá de los ojos. La retina, al ser el único tejido donde los vasos sanguíneos pueden observarse directamente, se ha convertido en una ventana hacia la salud integral. Los algoritmos de IA ya pueden predecir riesgos de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso Alzheimer.

Se espera que en los próximos 18 meses surjan modelos capaces de detectar señales tempranas de esta última enfermedad, así como el riesgo de infarto agudo de miocardio, lo que abrirá nuevas puertas a la medicina preventiva personalizada.

