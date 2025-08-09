Dile adiós a la hinchazón abdominal con esta infusión natural: así debes consumirla

Suscríbete a nuestros canales

El estreñimiento es una de las causas más comunes por la cual la persona padece de hinchazón abdominal, ya que, la acumulación de heces en el intestino puede generar consecuencias negativas en la zona y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Umiamihealth, la intolerancia al gluten también causa hinchazón abdominal.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos efectivos para desinflamar la zona abdominal, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

En ese sentido, según la información publicada en el portal web Vogue, la infusión de jengibre contiene propiedades antinflamatorias que combate la hinchazón abdominal fácil y rápido, al tiempo que desintoxica el organismo por completo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir el té de jengibre?

Lo más recomendable es que la persona consuma una taza de té de jengibre sin azúcar en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

Cabe destacar, que si la hinchazón abdominal es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia establezca un tratamiento acorde al diagnóstico.

En definitiva, para evitar la hinchazón abdominal la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

