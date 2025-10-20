Dile adiós al exceso de azúcar en la sangre con este batido rico en vitaminas y antioxidantes: solo necesitarás tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación es una de las causas más influyentes en el exceso de azúcar en la sangre, ya que, la ingesta constante de carbohidratos es perjudicial para el organismo y eleva el nivel de azúcar rápidamente, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese contexto, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, la deshidratación y la inactividad física son dos factores que también influyen negativamente en el organismo, al tiempo que aumenta la cantidad de acumulación de azúcar en la sangre.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para regular el nivel de glucosa en la sangre, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el batido de

Según la doctora especialista en diabete, Zuraima Corona, el batido de limón, pepino con apio es ideal para regular el nivel de azúcar en la sangre, gracias a las propiedades vitamínicas y antioxidantes que contienen los tres ingredientes.

¿Cómo debes ingerir el batido?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

A su vez, es propicio destacar que si la acumulación de azúcar en la sangre es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

