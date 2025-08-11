¿Dos litros ya no son suficientes? Abierta la polémica sobre la cantidad de agua que debes beber todos los días por tu salud: los mitos se derrumban

Suscríbete a nuestros canales

El agua es esencial para muchas funciones del cuerpo, por lo que estar hidratado es un factor fundamental para mantenernos sanos. El agua permite el transporte de nutrientes a las células; colabora en el proceso digestivo, en la respiración y en la circulación sanguínea; participa en el buen funcionamiento del cerebro y los nervios; interviene en la contracción de los músculos y da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. También proporciona minerales esenciales como el calcio, magnesio y el flúor, que sirven para fortalecer los huesos y los dientes; contribuye a la regulación de la temperatura corporal; y retrasa el proceso de envejecimiento.

¿Por qué debemos tomar agua?

Beber agua todos los días no solo nos permite mantenernos hidratados, también, como señalamos anteriormente, existen muchas funciones que dependen de este líquido para realizar un buen trabajo.

“El 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua. Es un elemento indispensable para mantenerlo sano porque, además de limpiar el organismo y eliminar toxinas, es un eficaz vehículo para transportar vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células”, refiere Aquae.

En tal sentido, beber la cantidad de agua que el cuerpo necesita es beneficiosa porque, alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza y las migrañas, ayuda en la digestión y evita el estreñimiento, mantiene la piel bella, reduce el riesgo de cáncer y problemas cardíacos, evita el mal aliento, entre muchos otros beneficios.

Sin embargo, la duda está en cuánta cantidad de agua se debe beber al día para poder conseguir todos estos beneficios.

Habla la ciencia

Expertos de la Clínica Mayo señalan que, según “Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EE.UU. determinaron que una ingesta diaria adecuada de líquidos es la siguiente:

- Aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) de líquidos al día para los hombres

- Aproximadamente 11,5 tazas (2,7 litros) de líquidos al día para las mujeres

Estas recomendaciones cubren los líquidos del agua, otras bebidas y los alimentos. Aproximadamente el 20 % de la ingesta de líquidos diaria suele provenir de los alimentos y el resto de las bebidas”.

Por su parte, Carla Sancho, nutricionista y creadora de contenido en redes sociales comparte que, beber dos litros de agua al día no siempre son suficientes, porque cada persona tiene una hidratación distinta.

Partiendo de ello, la experta comparte una fórmula que sirve para calcular cuánta agua debe ingerir cada persona.

“Tienes que calcular 35ml por kilo de peso corporal. Por ejemplo, si pesas 60 kilos, multiplicas 60 por 35, y te saldrán 2.100 ml”, detalla, agregando a este sistema una serie de condicionantes: -Si haces deporte, hace calor, bebes café o alcohol y tienes digestiones pesadas, tendrás que añadirle entre 500 y 1000ml extra-.

El número final dependería del resultado de la multiplicación y, si se cumplen algunos de los casos citados (si no, tampoco está de más), la suma de un litro más. Así se mantiene al cuerpo sano y, dice la nutricionista, -mejorarás tu energía, rendimiento y digestión-”, refiere el sitio web MSN.

