Ejercicios sencillos y caseros para aliviar el dolor de la ciática: favorecen la movilidad y reducen la contractura

El dolor de la ciática, también llamado ciatalgia, es un dolor que se siente a lo largo del nervio ciático, que se extiende desde la parte baja de la espalda, a través de las nalgas y hacia abajo por la parte posterior de cada pierna, refiera la Inteligencia Artificial.

Este dolor se le puede presentar a cualquier persona, pero es más común en personas de 30 a 50 años, sobre todo en obesos, pues el exceso de peso corporal aumenta la tensión en la columna vertebral incrementando el riesgo de presentar estas molestias.

¿Causas del dolor de la ciática?

Expertos de la Clínica Cleveland indican que este dolor se puede presentar por cualquier afección que afecte el nervio ciático o por afecciones que afecten cualquiera de los cinco nervios raquídeos que se agrupan para formar el nervio ciático.

Si estás padeciendo con esos dolores, te compartimos algunos ejercicios sencillos que puedes hacer desde casa y conseguir alivio.

Efectivo

La web de Hola comparte que el doctor Mario Gestoso, director de la Escuela Española de la Espalda (EEDE) explica que hay soluciones eficaces tanto para prevenir como para aliviar el dolor. Además, destaca la importancia de adoptar hábitos que reduzcan el riesgo de que se convierta en un problema crónico.

Entre estos hábitos a adoptar se encuentran los ejercicios y estiramientos, los cuales ayudan a aliviar el dolor de la ciática. Para ello se invita a:

“Refuerzo lumbar estilo “gato”. A cuatro apoyos, arquea la espalda hacia arriba al expirar y luego estírala hacia abajo al inspirar. Hazlo cinco veces lentamente.

Estiramiento de rodilla al pecho. Túmbate boca arriba, lleva una rodilla hacia el pecho durante 30 segundos y alterna. Haz cinco repeticiones con cada pierna.

Descarga de espalda sentado. En posición de piernas cruzadas, eleva los brazos al inspirar y, al expirar, inclina el tronco hacia delante hasta que los brazos toquen el suelo.

Estos ejercicios favorecen la movilidad, relajan contracturas y ayudan a que el dolor se reduzca progresivamente”.

Finalmente, y no menos importante, los expertos recomiendan dormir para la recuperación total. Además, es esencial un colchón firme pero flexible y una almohada que mantenga el cuello alineado con la columna.

