El ajo: ¿no es tan sano como lo pintan? Alertan sobre posibles malestares provocados por este vegetal en estos órganos del cuerpo

El ajo cuenta con múltiples propiedades vitamínicas, antinflamatorias, antibacterianas y antivirales que al consumirlo moderadamente aportan beneficios al sistema inmunológico, el cual es el uno de los más importantes.

Sin embargo, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Infobae, el consumo de ajo en exceso puede afectar al hígado, uno de los órganos más importantes, dado que, se encarga de regular los niveles químicos del cuerpo.

A su vez, también es perjudicial consumirlo a diario para aquellas personas que padecen descontrol en el nivel de presión arterial, dado que puede disminuir el nivel considerablemente y la persona puede sentir mareos o nauseas.

¿Cuál es la cantidad de ajo que debes consumir a la semana?

Lo más recomendable es que la persona no consuma más de un diente de ajo semanal agregado como condimento a los distintos platillos del día, por ejemplo, puede agregarlo al almuerzo, pero no a la cena del mismo día.

Cabe destacar, que la alimentación saludable es fundamental para fortalecer todos los sistemas del organismo. También, es propicio acotar que el consumo de otras especias naturales al momento de aderezar un alimento debe ser con moderación.

En definitiva, para mantener al organismo en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la ingesta de alimentos saludables es uno de los más importantes.

